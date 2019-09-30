Столичные аэропорты штатно работают утром 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно утром в понедельник, несмотря на туманную погоду и ожидающиеся порывы ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах аэропортов.

Ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на сервис "Яндекс. Расписание", что около 40 рейсов в общей сложности были задержаны или отменены в связи с погодными условиями в столичных аэропортах.

"Видимость в районе аэродрома более 3,5 тыс. м. В связи с погодными условиями отмен и задержек рейсов нет", - сказали ТАСС в пресс-службе Домодедово. Аналогичные ответы дали агентству представители Шереметьево и Внуково.

Гидрометцентр РФ объявил о "желтом" уровне погодной опасности до 9:00 2 октября из-за порывов ветра.