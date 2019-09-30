Москвичи смогут сообщить о поломке светофора по QR-коду

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Информационные таблички с QR-кодами начали размещать на светофорах в Москве, с их помощью можно сообщить о неисправности объекта. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"Мы постоянно развиваем городские сервисы, связанные с работой городской инфраструктуры, в частности, со светофорами. На светофорных колонках появились таблички с QR-кодом, с помощью которого жители могут в несколько кликов рассказать о проблеме. Например, если житель заметил неработающий светофор или у него есть предложения по изменению режима работы, ему достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона", - сказал он.

При считывании кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Все сообщения сразу попадают в систему учета заявок и моментально принимаются в работу.

В понедельник первая табличка появилась на светофоре на улице Проспект Мира в районе дома 48. До конца 2019 года на столичных светофорах в зонах пешеходных переходов будет установлено более 14 тыс. табличек.