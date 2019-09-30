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Похолодание придет в Московский регион 6 октября

Температура упадет до 6-8 градусов тепла
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Московской области начнет понижаться 3 октября, а 6 октября упадет до 6-8 градусов тепла. Об этом сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дождливая, но теплая погода будет до 3 октября, затем начнется понижение температуры <...> 6-7 октября будет область высокого давления - дождей будет заметно меньше, преимущественно без осадков, но температура днем будет 6-8 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, ночные температуры будут близки к нулю. 

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