Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закрыли на реконструкцию до 1 ноября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, закрыт на реконструкцию. Работы по расширению макета продлятся до 1 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В павильоне с 1 октября начнутся работы по созданию новой экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 кв. м и составит 429 кв. м. Работы продлятся до 1 ноября, после чего гости павильона смогут увидеть более 1тыс. новых строений, в том числе Киевский вокзал, гостиницу "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК "ЗИЛ", Екатерининский дворец и другие", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В настоящее время площадь макета составляет 368 кв. м и представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тыс. зданий и сооружений в масштабе 1:400. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тыс. объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным - административные здания, синим - мосты, зеленым - парки и скверы, отмечается в сообщении.

По словам Левкина, макет просуществовал два года и за это время его посетило 608 тыс. человек. Он стал не только новым центром притяжения на территории ВДНХ, но и яркой самостоятельной точкой на туристической карте столицы. По итогам 2018 года макету присуждена звезда "Хорошее место" от популярного электронного сервиса "Яндекс. Карты".

В пресс-службе добавили, что в августе павильон установил новый рекорд посещаемости - более 82 тыс. человек, что превышает предыдущий майский рекорд, когда гостями экспозиции стали около 64 тыс. человек.