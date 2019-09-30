Рособрнадзор проанализирует качество образования в школах Москвы в 2022 году по нацпроекту

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Исследование качества образования, которое Рособрнадзор намерен провести по нацпроекту "Образование" в течение шести лет во всех регионах страны, в Москве пройдет в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции замглавы ведомства Анзор Музаев.

"В Москве [исследование пройдет] в 2022 году", - отметил Музаев. Он отметил, что ведомство будет анализировать качество образования в школах России по аналогии с международным исследованием PISA (Programme for International Student Assessment), которое проводится среди 15-летних школьников по всему миру и проверяет их математическую и естественнонаучную грамотность, а также грамотность чтения. По словам чиновника, в отличие от PISA, которое проводится циклами раз в три года, ведомство будет проводить собственное исследование каждый год, для того чтобы иметь возможность отслеживать динамику изменения уровня общего образования в стране. Музаев отметил, что такой анализ необходим для реализации одной из основных целей, заложенных в нацпроекте "Образование", - вхождения России в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования.

Этой осенью ведомство начнет проверку в 14 субъектах России, участие в ней примет 1400 школ. К числу таких субъектов, уточнили в ходе пресс-конференции, относятся Республика Саха (Якутия), Бурятия, Саратовская, Ульяновская, Томская, Липецкая, Брянская, Вологодская, Иркутская, Ивановская области, Республика Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Ставропольский края.