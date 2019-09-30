"Московское долголетие" выберет лучшего музыкального исполнителя "серебряного возраста"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Общегородской вокальный конкурс "Возраст.Net" среди пожилых людей пройдет в Москве 2 октября в концерном зале "Россия" в рамках проекта "Московское долголетие". Участники выступят на сцене вместе с Тамарой Гвердцители, Вячеславом Добрыниным, группой "Самоцветы" и другими известными исполнителями, сообщил в понедельник пресс-центр социальной программы.

"Чтобы получить звание лучшего исполнителя "серебряного" возраста, 11 участников проекта исполнят телевизионные хиты своей юности и выйдут на большую сцену в дуэте со звездой. Вместе с москвичами старшего возраста в концертной программе примут участие популярные артисты: Тамара Гвердцители, Анне Вески, Вячеслав Добрынин, Алексей Глызин, группа Самоцветы и другие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 финалистов, которые представят свои административные округа, выбраны из 65 претендентов. Средний возраст финалистов конкурса - 63 года, самым старшим исполнителем стал 72-летний Олег Реймонт. В состав жюри войдут ведущий телепередач "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики" Юрий Николаев, рок-певец Александр Иванов, музыкант Алексей Глызин, оперная певица, солистка Государственного Академического Большого театра Ксения Дежнева, руководитель столичного департамента соцзащиты населения Владимир Петросян.

"Проведут праздник сразу два творческих дуэта: Ангелина Вовк и Евгений Кочергин, Марк Тишман и Нонна Гришаева. Победитель конкурса получит путешествие по Черному морю", - отметили в пресс-службе.

Выступления конкурсантов будут сопровождаться номерами профессиональных хореографов и танцоров из "Московского долголетия". Кроме того, представителей старшего поколения отметят благодарностями мэра Москвы в номинациях "Активное долголетие", "Трудовые династии", "Семейная пара, имеющая 10 и более внуков", "Супружеская пара, прожившая в браке 50 и более лет", "Участник обороны Москвы".