Москва поддерживает деловые связи с мэриями четырех городов США

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы поддерживает полезные контакты с муниципалитетами четырех крупных городов США - Чикаго и Хьюстоном, Нью-Йорком и Сан-Франциско - и обсуждает с ними проекты в области образования и транспорта. Об этом сообщил в понедельник на состоявшейся в штаб-квартире ООН презентации "Москва: умный и экологичный город" заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин. Он подробно рассказал о планах развития московской транспортной системы, об экологической ситуации в городе и о новостройках.

"Москва на протяжении многих десятилетий имеет хорошие, устойчивые, поступательно развивающиеся отношения с несколькими городами США, - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - У нас в США два города-побратима - Чикаго и Хьюстон, и через два дня мы проведем встречу с представителями мэрии Чикаго. В Хьюстон мы практически ежегодно наносим визиты и обсуждаем широкий спектр вопросов. Эти города поддерживают с нами устойчивые отношения".

"С Нью-Йорком и Сан-Франциско у нас партнерские отношения, - продолжал он. - Во вторник у нас назначена встреча с главой департамента внешних связей нью-йоркского муниципалитета Пенни Абивардена. Мы поддерживаем контакты по вопросам, касающимся образовательных программ, по проектам развития "умных" городов, по вопросам культуры".

Затронув вопрос о планах нью-йоркского муниципалитета ввести плату за проезд в центральной части города, Кузьмин отметил, что в правительстве Москвы хорошо осведомлены об этом проекте, но не готовы вводить это новшество у себя. "Мы знаем об этом, но мэр считает, что пока те средства, которые применяются в городе, достаточны для того, чтобы сдерживать этот поток, - отметил он. - Безусловно, покупательская способность населения растет, и количество автомобилей каждый год прибавляется, и, может быть, мы в ближайшие годы задумаемся над этим. Мы каждый год серьезно рассматриваем этот проект, но пока мы к нему не готовы".

Законодательное собрание штата Нью-Йорк одобрило план введения с 2021 года платы за въезд наземного транспорта в нью-йоркский район Манхэттен южнее 61-й улицы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо утверждают, что с помощью такой меры удастся разгрузить от машин центр города, а собранные средства направить на совершенствование его транспортной системы. Противники инициативы указывают на то, что новый сбор станет обременительным для тех, кто ездит на Манхэттен на работу.