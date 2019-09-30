Московское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московское суворовское военное училище (МсСВУ) во вторник празднует 75 лет со дня основания. Первый набор воспитанников, который в основном состоял из сирот, а также детей сражавшихся на фронте красноармейцев, партизан и детей инвалидов войны, приступил к обучению 1 октября 1944 года.

Училище изначально формировалось в Горьком (сейчас Нижний Новгород) в период с 4 июля по 1 октября 1944 года. Отбор будущих суворовцев проводился спецкомиссиями обкомов партии Ленинградской, Московской, Горьковской, Ивановской, Кировской, Ярославской областей и управлением вузами Наркомата обороны. Всего было отобрано 505 человек, начальником училища был назначен Карп Афанасьевич Железняков.

За период с 1944 по 1956 год, до передислокации в Москву, Горьковское СВУ сделало восемь выпусков: училище за это время окончили 619 человек, из них 36 золотых медалистов и 78 - серебряных. Многие выпускники Горьковского СВУ стали видными государственными деятелями, военачальниками, деятелями науки, культуры и искусства.

30 августа 1956 года Горьковское СВУ переехало в Москву и было переименовано в Московское суворовское военное училище. В 1964 году была изменена система подготовки суворовцев - училище перешло на трехлетнюю программу обучения, начался прием юношей в возрасте 15-16 лет, окончивших восьмые классы общеобразовательных школ. С 21 декабря 1991 года училище из Филей передислоцировано на север столицы на территорию 30-й школы младших специалистов строительных войск.

Училище сегодня

За 63 выпуска училище подготовило целую плеяду военачальников и государственных деятелей, более 80 генералов и 10 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Среди его выдающихся выпускников - генерал-полковник Геннадий Кочкин (член Военного совета - начальник политуправления Главного командования Южного направления, неоднократно бывал в Афганистане, по поручению Минобороны СССР принимал личное участие по встрече возвращающихся из Афганистана войск); генерал-лейтенант Валерий Стрельников (член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, ветеран Афганистана); Герой России Игорь Иванов (министр иностранных дел РФ с 11 сентября 1998 года по 9 марта 2004 года, секретарь Совбеза РФ с 9 марта 2004 года по 17 июля 2007 года).

В настоящее время училище сохраняет лучшие традиции в подготовке учащихся, используя для этого современную учебно-материальную базу. МсСВУ располагает хорошими жилищно-бытовыми условиями, двумя спортивными залами со сложными тренажерами, медиацентром, уникальным библиотечным фондом. Кроме того, в Подмосковье создан стационарный полевой учебный центр.

Праздничные мероприятия

16 августа 2019 на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Московского СВУ начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков сообщил, что праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 октября. По его словам, 1 октября на территории суворовского училища пройдет построение личного состава, а затем состоится праздничный обед для ветеранов-выпускников. В Центральном академическом театре Российской армии 2 октября будет дан праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.

Кроме того, по словам Полякова, в честь юбилея МсСВУ будет выпущена памятная книга об истории училища и выпускниках-суворовцах.