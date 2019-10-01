Облачная погода и дождь ожидаются во вторник в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 17 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем на 1 октября объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.