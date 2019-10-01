Шесть автобусных маршрутов появятся в Новой Москве до конца года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Шесть новых автобусных маршрутов появятся в Новой Москве до конца года. На линии выйдут 28 комфортабельных автобусов средней вместимости. Об этом ТАСС сообщил во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"До конца года в ТиНАО появятся 6 новых автобусных маршрутов. С их запуском 90 тысяч человек получат транспортную доступность до других округов, метро и станций. Маршруты спроектированы так, чтобы они были максимально удобны жителям. Три маршрута свяжут микрорайоны городского округа Щербинка с одноименной железнодорожной станцией. Еще три - поселения и новые микрорайоны Москвы со станциями метро", - сказал собеседник агентства.

На линии выйдут 28 автобусов средней вместимости. Весь транспорт соответствует экологическому классу "Евро-5", оснащен системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло, электронными указателями, пандусами. Здесь действует единая для города система оплаты проезда. Обслуживать новые маршруты будет компания-перевозчик ООО "Таксомоторный парк №20", добавил заммэра.