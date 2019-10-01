В Москве пройдет Всемирная неделя космоса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экскурсии по Музею космонавтики и дому-музею академика Сергея Королева, документальные кинопоказы и интеллектуальная битва ученых пройдут в Москве в рамках Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Увидеть копию первого искусственного спутника Земли, испытать невесомость, побывать в доме "отца практической космонавтики" и пообщаться с молодыми учеными можно на Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Москве с 4 по 10 октября. Основными площадками станут московский Музей космонавтики и его филиал - дом-музей академика С. П. Королева", - говорится в сообщении.

В этот период экскурсии, посвященные созданию, запуску и работе первого искусственного спутника Земли, а также освоению и изучению Солнечной системы будут проходить ежедневно в главном зале Музея космонавтики. А 4 и 5 октября в конференц-зале состоятся показы документальных фильмов, снятых телестудией Роскосмоса, в их числе "Спутник жизни", "Курс на Луну", "Звезда по имени МКС". Попасть на сеансы можно будет по входному билету в музей. В доме-музее Сергея Королева будут также организованы обзорные экскурсии.

Отмечается, что в финале Всемирной недели космоса 10 октября состоится интеллектуальная битва ученых. Мероприятие начнется в Музее космоса в 19:00, шестеро молодых экспертов из различных научных областей объяснят, как связаны химия, космос, генетика и строение человеческого тела. У каждого из них будет 10 минут, чтобы остроумно и понятно рассказать о своих научных исследованиях, а победителя будут определять зрители. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную неделю космоса в качестве ежегодного праздника. С тех пор она отмечается каждый год с 4 по 10 октября. Дата начала праздника выбрана в честь запуска Советским Союзом на орбиту первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.