Единая справочная служба в Москве за четыре года работы приняла более 20 млн звонков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 20 млн звонков поступило на номер единой справочной службы в Москве с момента ее запуска в октябре 2015 года. Чаще всего москвичи спрашивают о готовности документов, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"За четыре года операторы единой справочной службы правительства Москвы приняли более 20 миллионов звонков горожан. По телефону: +7 (495) 777-77-77 москвичи могут получить ответы на тысячи вопросов, касающихся различных сфер жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если четыре года назад на линии работали около 150 операторов, которые могли проконсультировать жителей по 2 тысячам вопросов, то на сегодняшний день число операторов достигло 340, а список вопросов увеличился почти в четыре раза.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в сообщении, жители чаще всего звонят на горячую линию, чтобы узнать о готовности документов, о том, как связаться с представителями органов власти и управляющих компаний, а также чтобы получить ответы на вопросы, связанные с миграцией и российскими паспортами.