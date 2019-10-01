Движение по участку Малой Дмитровки перекрыли в Москве для прощания с Марком Захаровым

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Участок улицы Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка перекрыт в центре Москвы до 14:00 во вторник в связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Марком Захаровым. Об этом сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

"До 14 часов перекрыто движение по участку Малой Дмитровки в связи с проведением церемонии прощания с художественным руководителем театра "Ленком" М. А. Захаровым. Заранее стройте маршрут объезда", - говорится в сообщении.

С режиссером простятся в театре "Ленком", который Захаров возглавлял более 40 лет. Церемония продлится с 10:00 до 14:00. Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни.