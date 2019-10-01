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Собянин открыл первый в Москве социальный центр нового формата

Он предназначен для пожилых людей
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Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый городской клуб для людей старшего возраста на северо-востоке Москвы и сообщил, что планируется расширять такую практику и в других районах.

Городской клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" расположен по адресу Сущевский Вал, 31, стр. 2. Он начал работу в июле. Общая площадь центра в Марьиной Роще составляет более 1 тыс. кв. м. Территория вокруг центра благоустроена и озеленена, имеется парковка на 10 машино-мест.

"Это необычный центр, он не похож на другие центры социального обслуживания. Центры социального обслуживания у нас были реализованы в первую очередь для того, чтобы начислять пособия, оказывать помощь. Этот - немножко другой, тут уже клубная история для людей старшего поколения, чтобы можно было посмотреть, пообщаться, заняться какими-то интересными делами", - сообщил мэр на церемонии открытия.

Собянин добавил, что такая практика будет реализована и в других районах Москвы, подчеркнув, что организовать это "не так просто". "Будем стараться распространять этот опыт, но, как вы понимаете, не так просто подобрать такие здания, реконструировать их, это сложно", - добавил мэр.

В центре есть семь залов, где проходят мастер-классы и различные занятия. С начала работы центр посетило около 6 тыс. человек. За это время было проведено свыше 200 мероприятий, творческих встреч и циклы дискуссий.

Теги
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