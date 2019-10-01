Более 250 т рыбы, мяса, овощей и сыров привезут в Москву на фестиваль "Золотая осень"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 250 т продуктов, среди которых различные виды рыбы и морепродуктов, мяса и сыров, привезут из разных регионов России на фестиваль "Золотая осень". Он пройдет в Москве с 4 по 13 октября, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"По традиции на площадках фестиваля гостям предложат лучшие сезонные фермерские товары. Участники из регионов России планируют привезти на фестиваль свыше 250 т продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов", - говорится в сообщении.

Центральной площадкой фестиваля впервые станет Красная площадь. Товары регионов России будут представлены в 56 торговых шале, а 16 ресторанов приготовят разнообразные угощения: кубанский борщ, чувашский суп из субпродуктов, запеченную в тесте спинку косули с фундуком, крымские чебуреки и многое другое. На площади Революции посетителям представят широкий ассортимент фермерских сыров и даже сырные конфеты. Кроме того, можно будет приобрести мясо страуса и марала, степной балык из конины и другие необычные мясные продукты. В ресторанных шале приготовят суп с брынзовыми галушками, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучью котлету в горячем хлебе.

В пресс-службе добавили, что культурная программа фестиваля "Золотая осень" будет включать ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. В рамках фестиваля запланировано более 1 тыс. мероприятий.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок. В программу фестиваля войдут ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. Посетителей ждут фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов.