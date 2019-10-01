В Москве автомобилистов предупредили о пробках и ухудшении ситуации на дорогах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о восьмибалльных пробках вечером во вторник из-за плохой погоды и ремонтных работ.

"Дорожное движение в Москве осложнилось. 8 баллов. Небольшой дождь, плохая видимость и незаконченные дорожные работы на МКАД и радиальных магистралях. Работы ведутся на внешней стороне 34-го км МКАД, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, Ленинградском шоссе", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Затруднения также наблюдаются на внешней стороне Садового кольца от Новинского бульвара до Земляного Вала, на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Ярославского шоссе. Движение затруднено на магистралях в область, на Профсоюзной и Липецкой улицах, Волоколамском и Ленинградское шоссе.

Гидрометцентр предупреждает москвичей о желтом уровне погодной опасности в связи с порывистым ветром. В Москве также прогнозировался небольшой дождь, температура ночью опустится до 5 градусов тепла.