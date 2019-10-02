Облачная погода, дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 2 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 2 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.