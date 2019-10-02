Выделенные полосы организуют еще на четырех улицах Москвы с 7 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы 7 октября организуют короткие выделенные полосы для общественного транспорта еще на четырех улицах. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"7 октября в столице появятся еще четыре выделенные полосы. Их организуют на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Протяженность каждой из них не превысит одного километра", - говорится в сообщении.

Выделенки будут созданы на тех участках улиц, где автобусы и троллейбусы задерживаются в пути из-за плотного потока машин. В частности, на Новослободской улице полоса появится на участке от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении, ее протяженность составит 600 м. Благодаря нововведению пассажиры городского транспорта смогут точнее планировать время в пути.

Всего по новым полосам для общественного транспорта смогут ездить автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, которыми ежедневно пользуются свыше 120 тыс. пассажиров.

Отмечается, что до конца этого года в столице заработают еще девять выделенок, причем, длина семи из них не превысит километра. Небольшие полосы будут созданы на Ленинградском шоссе, на улице Красного Маяка, Яузской улице, в Орликове переулке, на Минской и Самотечной улицах, Головинской эстакаде. На Калужском шоссе длина выделенки составит более 18 км, а в Проектируемом проезде № 5108 - 2 км.