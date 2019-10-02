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Торговые сети в Москве сделают скидки до 30% во время фестиваля "Золотая осень"

Фестиваль пройдет с 4 по 13 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию в ряде торговых сетей со скидкой от 10 до 30%. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Будет задействовано в фестивале большое количество предприятий торговли, принимают участие как федеральные, так и московские торговые сети: "Азбука вкуса", "Вкусвилл", "Магнолия", "Лента", "Дикси", "Перекресток", "Пятерочка" и другие. На эти 10 дней предприятия торговли сделают скидки на разные группы товаров сельхозпроизводства от 10 до 30%", - сказал он.

Немерюк добавил, что на фестивале будут представлены исключительно отечественные продукты.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок. В программу фестиваля войдут ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. Посетителей ждут фолк-концерты, лекции, мастер-классы, экскурсии, спортивные игры, представления реконструкторов. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1 тыс. производителей из 55 регионов.

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Россия
Экомаркет с продуктами из 43 регионов России заработает на Красной площади в Москве
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