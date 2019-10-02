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Власти Москвы: цифровизация промышленности в столице не ведет к сокращению рабочих мест

Сейчас безработица в Москве не превышает 1%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нарастающая быстрыми темпами цифровизация и автоматизация промышленных предприятий в Москве не ведет к сокращению рабочих мест. Это повышает запрос на высококвалифицированную рабочую силу и приводит к образованию новых инженерных специальностей, сообщил ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в рамках конференции "Промышленная политика в эпоху цифровизации".

"Мы тоже ожидали такие тенденции в Москве [по сокращению рабочих мест], но пока видим рост числа занятых в Москве, в промышленности прежде всего, и он год из года растет. Не стоит говорить, что будет резкое сокращение рабочих мест. Идет, скорее, смещение в область потребности в высококвалифицированных кадрах", - отметил Прохоров.

Он добавил, что это положительно сказывается на росте заработных плат сотрудников промышленной отрасли, а также на процессе самообразования. Кроме того, по его словам, за счет внедрения автоматизации появляются новые специальности. Например, биоинженеры, которые внедряют новые технологии на производство и выстраивают процесс.

В справочных материалах, подготовленных к конференции, отмечается, что за первое полугодие 2019 года рост промышленного производства в столице составил 7,1%, а в целом по РФ - 2,6%. Рост промпроизводства в обрабатывающей промышленности вырос в Москве на 9,7%, по РФ - на 1,9%. Рост средней заработной платы на промышленных предприятиях за первое полугодие составил 11,8% по отношению к предыдущему году.

По данным департамента промполитики, безработица в Москве не превышает 1% и постоянно снижается, что является одним из самых низких показателей среди мегаполисов мира.

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