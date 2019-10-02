Экомаркет с продуктами из 43 регионов России заработает на Красной площади в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Производители из 43 регионов России представят свою продукцию на экомаркете, который развернется на Красной площади в Москве в рамках фестиваля "Золотая осень". Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Совместно с Минсельхозом РФ мы впервые займем площадку на Красной площади. Мы там делаем большой продуктовый экомаркет, там будут различные анимационные программы, 56 торговых шале, рестораны. Свою продукцию представят ведущие производители из 43 регионов России", - сказал он.

По словам Немерюка, в их числе Угличская птицефабрика, Пучежский сыродельный завод, рыбопромысловая компания "Звезда Рыбака город Керчь". Он добавил, что на площадках фестиваля будут представлены натуральные продукты, которые выращиваются по современным технологиям в естественной среде, товары для здорового образа жизни с пониженным содержанием сахара.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок по всему городу. В его программу войдут ярмарки с фермерскими продуктами, а рестораторы составят специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны.