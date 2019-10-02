Фотовыставка к Дню московской промышленности продлится в центре столицы до 31 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная работникам промышленных предприятий и приуроченная к Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября, открылась на Никитском бульваре в центре столицы и продлится до 31 октября, сообщила в среду пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"До конца месяца москвичи и гости города смогут увидеть более 30 фотографий с заводов столицы: от шоколадной фабрики до производства форсажной камеры двигателей. На выставке, в частности, можно увидеть, как охлаждают всеми любимые конфеты "Птичье молоко" на фабрике "Красный Октябрь", как упаковывают губную помаду на производстве компании "Фаберлик", а также как работают ученые в лаборатории ФГУП "ВИАМ" и собирают авиационные двигатели на "МПП им. Чернышева", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, выставка посвящена, в первую очередь, людям, которые работают на этих предприятиях. Он уточнил, что на заводах столицы работают более 700 тыс. человек.