Запах газа в ряде районов Москвы возник в ходе плановых работ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Плановые работы стали причиной появления в среду запаха газа в некоторых районах Москвы, угрозы населению нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Мосгаз".

"На пульт центрального диспетчерского управления АО "Мосгаз" поступают обращения от жителей различных районов Москвы, связанные с появлением запаха газа. Причиной распространения запаха является плановый технологический сброс газа из магистрального газопровода "Серпухов - КРП 14" в рамках капитального ремонта, производимого ООО "Газпром трансгаз Москва". Ситуация находится под контролем, никакой угрозы для окружающего населения не представляет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что согласно метеорологическим прогнозам, незначительный запах газа недолгое время может ощущаться на востоке и в центре города. "Все обращения жителей оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений. Абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных (ложных), не связанных с утечкой природного газа заявок", - добавили в пресс-службе.