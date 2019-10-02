{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы помогут улучшить транспортную доступность нового здания двух окружных судов

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие два года построят две станции метро, которые будут находиться вблизи здания, а на Киевском направлении железной дороги дополнительно создадут платформу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московские власти помогут улучшить доступность проезда к новому зданию, в котором начали работу два окружных суда общей юрисдикции. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии по случаю начала работы судов на новых площадях.

В здании, расположенном на Верейской улице в Можайском районе на западе столицы, начали работу Первый апелляционный суд, где будут рассматриваться апелляции на решения 20 областных судов и Мосгорсуда, а также Второй кассационный суд, где будет проходить сплошная кассация на решения районных и мировых судов девяти субъектов РФ.

"Это один из самых лучших районов Москвы с точки зрения перспективы развития транспортной инфраструктуры, - сказал Собянин, уточнив, что ранее были проведены работы на расположенном рядом Аминьевском шоссе и ряде соседних улиц. - В ближайшие два года будут построены две станции метрополитена, которые будут находиться в шаговой доступности от здания суда. На Киевском направлении железной дороги будет дополнительно создана специальная платформа".

По его словам, столичные власти "постарались обустроить вокруг суда транспортную схему". "Историческое решение о создании кассационных и апелляционных судов было реализовано в невероятно короткие сроки и для судебной системы, и для создания их материально-технической базы", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что у городских властей есть большой опыт - за последние годы построены здания Мосгорсуда, арбитражных судов, 17 районных судов и идет полномасштабная стройка новых судебных зданий в различных районах Москвы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Кросс "Лисья гора" пройдет в Битцевском лесу 6 октября
Поучаствовать в забеге смогут все желающие старше 18 лет
Читать полностью