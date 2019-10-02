Кросс "Лисья гора" пройдет в Битцевском лесу 6 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут принять участие в осеннем кроссе "Лисья гора", который пройдет 6 октября в Битцевском лесу. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Шестого октября в Москве пройдет традиционный осенний старт "Бегового сообщества" - кросс "Лисья гора". Более 1 тыс. участников соберутся в Битцевском лесу, чтобы пробежать настоящий классический кросс и провести выходной день на природе", - говорится в сообщении.

Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Спортсмены проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от возраста. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях пройдут раздельно: девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет преодолеют дистанцию в 4 км, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет - 6 км, мужчины 20-34 - 8 км.

Накануне кросса, в субботу, 5 октября, пройдет благотворительный забег с собаками "Быстрый пес". Все стартовые взносы будут переведены в благотворительный фонд "Подарок судьбы", который помогает найти дом животным из приюта.

Организаторами мероприятий являются "Беговое сообщество" и АНО ЦПСМ "Московский марафон" при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.