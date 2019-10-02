В Москве представят первое исследование-руководство по работе с памятниками архитектуры

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Конференция "Открытый город", посвященная архитектуре и градостроительству, открывается 3 октября в Москве в музее архитектуры имени Щусева. На мероприятии пройдет презентация первого исследования-руководства по работе с памятниками архитектуры, сообщила пресс-служба Москомархитерктуры.

"Третьего октября в Музее архитектуры им. Щусева стартует IV ежегодная конференция "Открытый город". Ждем презентацию первого исследования-руководства по работе с памятниками архитектуры, выставку архитектурной фотографии - увидим кампус Сколтеха в Сколково, построенный по проекту Herzog & de Meuron, и историю ВДНХ в объективе молодых архитекторов, результаты работы воркшопов - от реальных общественных пространств двора, набережной и парка в Москве, до размышлений об идеальном городе и идеальном архитекторе", - говорится в сообщении.

В мероприятии примет участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ректоры вузов-участников, члены Архсовета.

Отмечается, что конференция продолжится 4 октября, в частности, в рамках мероприятия 15 молодых архитектурных бюро представят истории своих "провалов и триумфов", а представители ведущих СМИ расскажут о способах для продвижения начинающего архитектора. Одним из участников семинара станет специальный корреспондент ТАСС, руководитель направления "Жилье и городская среда", редакции портала "Будущее России. Национальные проекты" Елена Мишина.

Конференция "Открытый город" проводится Москомархитектурой с 2016 года. Целью мероприятия является вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный рабочий процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды.