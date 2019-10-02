В Москве откроется фестиваль комиксов и поклонников поп-культуры Comic Con Russia

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Шестой фестиваль комиксов и поклонников поп-культуры Comic Con Russia и выставка "Игромир" пройдут в павильоне №1 выставочного центра "Крокус Экспо" 3-6 октября в Москве. Специальными гостями станут актеры Мэдс Миккельсен, Эндрю Скотт, разработчик видеоигр и основатель студии Kojima Productions Хидео Кодзима и многие другие.

"Объединенное мероприятие "Comic Con Russia/Игромир" вновь займет весь павильон целиком - более 26 тыс. кв. м, а ожидаемая посещаемость составит 160-170 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Третьего октября доступ к выставке открыт только для специалистов и представителей прессы, а 4-6 октября фестиваль будет работать для всех желающих. Одним из специальных гостей фестиваля станет ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок", 5 и 6 октября он выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам.

Помимо работы в сериале "Шерлок" Скотт известен по фильмам "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", историческом сериале "Корона". Среди других его работ - главная роль в эпизоде "Осколки" пятого сезона фантастической антологии "Черное зеркало". В 2020 году в широкий прокат выйдет военная драма "1917", в которой Скотт снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Также организаторы Comic Con Russia сообщили, что на фестиваль приедут датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", и режиссер и аниматор Тэд Стоунс - создатель мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Черный плащ" и многих других.

Другие гости и презентации

На мероприятии пройдут фотоконкурсы, косплей-шоу, автограф-сессии, эксклюзивные показы отрывков фильмов и сериалов, презентации книг и комиксов. Режиссер Федор Бондарчук представит 5 октября свой новый фильм "Вторжение", он поведает о деталях сюжета и съемочном процессе. Вместе с ним о фильме расскажут актеры Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов. Новый фильм - продолжение картины "Притяжение", действие происходит спустя три года после падения инопланетного корабля в Чертанове.

Специальным гостем "Игромира" станет геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима. "Пятого октября он лично представит самую ожидаемую игру этого года - Death Stranding, повествующую о мире близкого будущего, где человечеству в результате таинственных и сверхъестественных явлений грозит вымирание", - сообщили в пресс-службе. В игре использованы образы таких известных актеров как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссера Николаса Виндинга Рефна.

Среди других событий объединенного мероприятия - эксклюзивный показ screenlife-сериала Dead of Night от Тимура Бекмамбетова, встреча с писателем Ником Пирумовым, презентация фильмов "Кома", "Ярды", премьерный показ мультфильма "Диптих".