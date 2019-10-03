МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ежегодный форум "Молодой предприниматель Москвы" пройдет в столице 12 октября. Организаторы ожидают участие 15 тыс. студентов и учеников старших классов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Приглашаем школьников и студентов, которые интересуются предпринимательством. Приходите послушать экспертов, пообщаться с талантливыми сверстниками, обменяться идеями и планами на будущее. Здесь вы можете найти единомышленников и даже сделать первые шаги к успешной карьере. 100 ребят и девушек по итогам форума получат возможность развивать свой проект в бизнес-акселераторе", - сообщила порталу заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники форума смогут посетить выступления директора службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута, президента Содружества организаций по развитию бизнеса и ведущего маркетингового эксперта в России Вадима Ширяева, представителя Института коммуникации Шульца фон Туна (Гамбург) в России Элеоноры Сандуленко и основателя Института публичных выступлений и конфликтологии Ирины Баржак.

Кроме того, на форуме пройдет конкурс Startup Battle, в рамках которого участники смогут презентовать свою бизнес-идею. Авторам лучших проектов вручат сертификаты на обучение по программе MBA Intensive. Для участия в конкурсе требуется заполнить онлайн-заявку и пройти отбор жюри.

Форум "Молодой предприниматель Москвы" пройдет в субботу, 12 октября, с 12:00 до 21:00 на площадке Main Stage на юго-востоке столицы. Для участия требуется предварительная регистрация.