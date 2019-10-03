Около 5 тыс. дополнительных дверей установят в вестибюлях метро Москвы до конца октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вторые двери будут установлены в вестибюлях Московского метрополитена до конца октября в ходе подготовки к зимнему сезону, всего планируется поставить порядка 5 тыс. дополнительных дверей, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца октября в вестибюли столичной подземки вернут вторые двери. Весной их убирают, чтобы станции проветривались, а осенью устанавливают, чтобы сохранить тепло. Всего поставят около 5 тыс. дополнительных дверей. Чтобы не мешать пассажирам, работы проводят с 01:00 мск до 05:00 мск, когда метро закрыто", - говорится в сообщении.

Также в зимний период проникновению холодного воздуха на станции будут препятствовать и воздушно-тепловые завесы - устройства, подключенные к системе вентиляции. Кроме того, на лестницах, по которым можно спуститься с улицы в подуличный переход метро, будет включен режим подогрева. Это будет способствовать предотвращению образования льда на ступенях. До середины октября специалисты метрополитена планируют провести проверку более 800 устройств системы отопления.

Как пояснил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.

"Городским транспортом удобно пользоваться в холодную и ненастную погоду. <...> Мы также включим обогрев ступеней в подуличных переходах метро, очистим грязеприемники в вестибюлях. Транспорт частных перевозчиков перешел на зимнее расписание и теперь совершает дополнительные рейсы каждый день. Это сократило интервалы движения автобусов, поэтому горожанам не придется долго ждать транспорт на морозе", - цитирует Ликсутова пресс-служба.