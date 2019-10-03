На сайте проекта "Активный гражданин" пройдет опрос о раздельном сборе мусора

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Голосование, посвященное раздельному сбору отходов, началось на сайте проекта "Активный гражданин", москвичи в ходе опроса смогут сообщить о готовности сортировать мусор, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве. Горожанам предстоит ответить, готовы ли они сортировать мусор", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте "Активного гражданина", жители Москвы смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они переход на раздельный сбор отходов и готовы ли они самостоятельно сортировать отходы дома.

Система раздельного сбора коммунального мусора в Москве заработает повсеместно с января 2020 года, сообщал ранее глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев. Она будет основана на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер с синей наклейкой жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй, с серой - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша). К январю 2020 года баками двух типов предполагают оснастить площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры столицы.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами, сформулированный ранее вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Система позволит отбирать из потока коммунального мусора больше полезных материалов и меньше вывозить их на свалки. Реформа началась в стране с января 2019 года.