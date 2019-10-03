Реставрация городской усадьбы Попова и Елагина в Москве завершится к ноябрю

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту и реставрации главного дома городской усадьбы Попова и Елагина в Москве завершатся к началу ноября, после ремонта в здании разместится посольство Южной Осетии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы.

"В Москве завершаются работы по капитальному ремонту и реставрации усадьбы XIX века - объекта культурного наследия федерального значения, известного как главный дом городской "Усадьбы С. Г. Попова и П. Д. Елагина". Этот особняк расположен в самом центре города, между Покровским бульваром и Земляным валом, на углу Лялина и Барашевского переулков. (Лялин переулок, дом 10/14, стр. 1). <...> После завершения капитального ремонта и реставрации в обновленном особняке разместится посольство Южной Осетии. Полностью ремонт здания будет завершен к началу ноября", - говорится в сообщении.

В материале пресс-службы отмечается, что дом был построен к 1840 году. В разные периоды в здании были устроены коммунальные квартиры. Работы по реставрации и капремонту были начаты в марте текущего года.

"Для того, чтобы сохранить здание, потребовалось укрепить фундамент. В рамках капитального ремонта было также выполнено устройство кровли самого дома и пристройки площадью соответственно 630 и 130 кв. метров. Специалисты привели в порядок и фасад здания. Кроме того, в рамках капитального ремонта были проведены работы по замене деревянных перекрытий с сохранением исторических балок, а также замене лестничных площадок и пролетов", - добавили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что во время проведения капремонта в особняке заменили окна и двери, часть стен покрыли декоративной штукатуркой и плиткой. Также была проведена реставрация более 190 кв. м кирпичной кладки лицевой поверхности стен. Кроме того, специалисты отреставрировали около 50 кв. м оконных наличников, а также 90 кв. м различных архитектурно-декоративных элементов.