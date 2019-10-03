Жители Москвы оценят сервисы "Московской электронной школы" в ходе голосования

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Голосование, на котором жители Москвы могут оценить функциональность сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ), началось на портале проекта "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В первом вопросе участники голосования оценят полезность и функциональность "Московской электронной школы". Здесь также можно будет внести свои предложения по развитию сервисов. Во втором вопросе "Активные граждане" расскажут, в качестве кого они проходят голосование - учителя, ученика, родителя ученика или кого-то еще", - говорится в сообщении.

Проект "Московская электронная школа" появился в 2016 году, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Сейчас к МЭШ подключены 1457 школ столицы. В библиотеке доступно более 38 тыс. сценариев уроков, 1088 электронных учебных пособий, 365 учебников, свыше 63 тыс. интерактивных образовательных приложений.

С 2019 года педагоги, IT-разработчики и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки МЭШ и загружать в систему собственные материалы.