Похолодание и мокрый снег ожидают жителей столичного региона 5 и 6 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Температура воздуха может опуститься до 3 градусов тепла в Москве и до 1 градуса тепла в Подмосковье в выходные. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В выходные похолодание у нас. В субботу облачно, ночью местами дождь, в Москве пять-семь градусов, по области - два-семь градусов. Ветер будет 5-10 м/с, а местами порывы и до 15 м/ с. Днем также будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура в Москве - 8-10 градусов, по области 6-11 градусов. А воскресенье у нас холодное получается совсем. Ночью в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов, а днем ожидаются осадки - дождь, мокрый снег", - сказала она.

По словам Макаровой, температура воздуха днем в воскресенье прогнозируется в районе 3-5 градусов тепла в Москве, 1-6 градусов - в Подмосковье.

Метеоролог отметила, что температура воздуха начнет опускаться уже в пятницу. К вечеру она достигнет отметки в семь градусов тепла в Москве, а в области - пять градусов тепла.

"В воскресенье, 6 октября, будет уже на два градуса ниже нормы", - уточнила Макарова.