Власти Москвы выставили на открытые торги 4 тыс. машино-мест

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на продажу через аукционы еще 4 тыс. машино-мест в разных округах города. Больше всего лотов выставлены в центре и на юго-востоке Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Приобретая машино-место у города, покупатель может быть уверен, что не столкнется с дополнительными трудностями и приобретет место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене. В настоящее время на аукционы выставлены свыше 4 тыс. машино-мест в разных округах столицы. Стоимость лотов начинается от 236 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, приобрести машино-места можно разными способами. "Больше всего выставленных на продажу лотов сегодня выставлено на стандартный электронный аукцион - 3,9 тыс.", - уточнил он.

Кроме того, по словам Дегтева, среди лотов есть паркинги без объявления цены, то есть по стоимости, которую определяют сами приобретатели в ходе торгов. Отдельные машино-места можно выкупить посредством процедуры публичного предложения.

Дегтев уточнил, что больше всего паркингов продается в Центральном и Юго-Восточном административных округах - по 1060 в каждом. Чуть меньше - 697 машино-мест - выставлены на аукционы на юго-западе Москвы. Немногим более двухсот лотов доступны в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах.