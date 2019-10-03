Количество ДТП на переездах в границах МЖД снизилось почти вдвое с начала 2019 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число аварий на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги с участием автомобилей и поездов снизилось с начала 2019 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги за девять месяцев 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с 34 до 20 случаев, в том числе уменьшилось количество пострадавших с 40 до восьми человек (число погибших снизилось с 18 до двух человек). Все пострадавшие - водители и пассажиры автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что основной причиной ДТП является нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. В свою очередь железнодорожники реализуют комплексную программу для предотвращения аварий. Так, до конца года запланировано отремонтировать около 250 переездов.

"Чтобы привлечь внимание автомобилистов и общественности к проблеме несоблюдения ПДД, в течение сентября на МЖД проходила акция "Внимание, переезд". Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 78 рейдов и привлекли к ответственности более 50 автомобилистов, которые создали угрозу столкновения с поездами. Прошли специальные встречи с водителями предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками", - уточняется в сообщении.