"Ъ": глава ЦОДД Москвы Юрьев может уйти со своего поста

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев может покинуть пост. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным издания, ему на смену может прийти Михаил Кизлык, занимающий в настоящее время должность замначальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

В пресс-службе ЦОДД ТАСС пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как говорится на сайте ЦОДД, Юрьев с 1996 года по 2001 год работал в администрации Мурманской области, более 10 лет карьеры до прихода в ЦОДД посвятил развитию рынка банковских услуг, проработав на руководящих должностях в "Сбербанке", "Альфа-Банке", "Росбанке".

Как сообщал ранее ТАСС, Юрьевым поддержано создание новой службы "Дорожный патруль", которая бесплатно помогает гражданам на дороге. При нем в 2017 году в городе начался эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков. Помимо этого возросло количество камер видеофиксации - с 700 в 2013 году до почти 2 тыс. сейчас. При этом камеры видеонаблюдения являются частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая действует в Москве с 2012 года. В систему также состоянию на середину 2019 года входят несколько десятков тысяч различных объектов - 40 тыс. светофоров, 3,7 тыс. детекторов транспорта, 48 метеостанций, 175 дорожных табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.

ИТС система позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, движение на дорогах, позволяет регулировать транспортные потоки и менять режим светофоров в зависимости от загруженности дорог.

Помимо этого ЦОДД стал инициатором усиления контроля на пешеходных переходах, чтобы следить, пропускают ли водители пешеходов: количество камер за этот год должно возрасти почти в восемь раз почти до 80 объектов.