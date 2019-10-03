Детская горнолыжная школа откроется на Воробьевых горах в декабре 2019 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичные власти откроют детскую горнолыжную и сноубордистскую школу на Воробьевых горах в декабре 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

"Спустя три года после начала реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы", которая заключалась в восстановлении спортивных объектов, спортивный кластер вновь возвращает себе исторический статус - московского центра по подготовке молодых спортсменов. В декабре 2019 года, в преддверии Нового года, москвичи получат приятный спортивный подарок - открытие новой детской горнолыжной и сноубордистской школы на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что занятия будут проходить для детей в возрасте от 4 до 6 лет и школьников от 6 до 14 лет, также москвичи смогут пройти курсы подготовки к поездкам в горы. Кроме того, планируется выделение социальных обучающих часов.

"Дети в возрасте от 4 до 6 лет будут готовиться на специальном отдельном склоне, который расположится рядом со средней станцией канатной дороги "Новая лига", а остальные категории будут проходить обучающий процесс на основном склоне, длина которого более 200 метров", - уточняется в сообщении.