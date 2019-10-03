Скоростной режим около МГУ на Воробьевых горах снизят до 20 км/ч

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Скоростной режим движения транспорта на шести улицах рядом с МГУ на Воробьевых горах снизят с 40 до 20 км/ч. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"К сeредине октября на шeсти улицах рядом с главным зданиeм Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах изменят скоростной режим движения транспорта для безопасности пешеходов", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте московского правительства, в ближайшее время начнутся работы по замене дорожных знаков. На этой территории можно будет ездить со скоростью максимум 20 км/ч. Пока на дорогах рядом с университетом разрешается скорость движения транспорта 40 км/ч.

Кроме того, на этих улицах появятся 30 "лежачих полицейских". Новые ограничения будут действовать на Менделеевской улице, улице Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Самарского, а также на Университетской площади.

В сообщении уточняется, что на улицах, где нет наземных пешеходных переходов и разделены потоки машин, скоростной режим увеличивают. Так в сентябре он изменился на Дмитровском шоссе. На отрезке от МКАД до деревни Грибки (протяженность участка составляет более 10 км) в обе стороны движения теперь позволяется ехать со скоростью 80 км/ч вместo 60 км/ ч. Как сообщается на портале, увеличение допустимой скорости позволяет водителям экономить время в пути и не влияет на безопасность.