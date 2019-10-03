Сервис по созданию открыток для учителей появился на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Раздел, в котором можно создать и подписать электронную поздравительную открытку для педагога, в преддверии Дня учителя появился на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Если вы хотите поздравить с Днем учителя своего любимого педагога или сразу всех учителей Москвы, можно сделать это прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей", - написал мэр в сообщении на сайте.

Он уточнил, что подписанные открытки также будут опубликованы на его сайте. 5 октября в России празднуется День учителя.