Молодые архитекторы представили проекты развития городов на конференции "Открытый город"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Студенты архитектурных вузов при участии ведущих специалистов градостроительной сферы представили на конференции "Открытый город" свои дипломные работы. Начинающие архитекторы показали свое видение модернизации городского пространства, рассказал на конференции главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Надеюсь, что "Открытый город" даст практический выхлоп для молодых архитекторов. То, что мы видим на выставке, это все на базе реальных проектов. Это, однозначно, неравнодушный подход, тонкая работа, сложная, есть критические замечания, но это труд", - сказал Кузнецов.

Так, Blank Architects и стажеры "Открытого города" придумали новые функции для Белорусского вокзала, разделив на удобные зоны выходы на пригородные и междугородные поезда. Воркшоп ARTEZA представил проект "Человек-река-город", в котором московская набережная поделена на фрагменты с учетом всесезонного использования территории. Студентка МАРХИ Полина Власова спроектировала "экологически привлекательную" набережную.

Также жюри были представлены программы "ревитализации" мукомольного завода в Калининграде, "реинкарнации" котельной, модернизации факультета МГУ на Воробьевской набережной. Победителям будут вручены сертификаты на поездку в Нидерланды и обучающие программы.

"Открытый город" - проект, посвященный архитектурному и градостроительному образованию и карьере, он проводится Москомархитектурой с 2016 года. Важнейшей целью мероприятия является вовлечение студентов архитектурных вузов в реальный рабочий процесс при участии ведущих специалистов из архитектурной и девелоперской среды. Проект включает серию воркшопов, лекций и экскурсий, защиту дипломов перед Архсоветом Москвы и Portfolio Review.