Гастрономический фестиваль "Золотая осень" открывается в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Золотая осень", на котором будут организованы ярмарки фермерских продуктов, концерты и мастер-классы, открывается 4 октября на 1,5 тыс. площадок по всей Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Мероприятие пройдет на центральных площадках Москвы и в городских округах, всего будет задействовано свыше 1,5 тыс. площадок. В этом году фестиваль посвящен инновациям в сельском хозяйстве. Посетителям представят качественные фермерские продукты, оригинальные сезонные блюда и развлекательную программу с фольклорными концертами, лекциями, мастер-классами, экскурсиями, спортивными играми", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что площадками фестиваля станут площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, улица Школьная, площадь Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и сотни московских сетевых и несетевых магазинов. Кроме того, мероприятие впервые пройдет на Красной площади, которая станет его центральной площадкой. Там будет создан сельский пейзаж с русским полем, плодовым садом, пастбищем, пасекой и мельницей. На площади Революции будет работать осенний городок, где гости смогут купить еду и послушать этническую музыку.

На переходе от Манежной площади к площади Революции развернется выставка "Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин". На ней будет представлен 21 экспонат: тракторы производства СССР и современной России, США, Италии, ФРГ и Австрии. На фестивальную площадку их привезет Научно-технический музей истории трактора.

В пресс-службе отметили, что на 10 площадках фестиваля будет организована историческая реконструкция, на Святоозерской улице можно будет узнать о культуре дьяковцев - финно-угорских племен, живших на территориях Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII века до нашей эры до V века нашей эры. На Городецкой улице пройдут балы-маскарады в духе европейского средневековья, на Ореховом бульваре будет работать небольшой средиземноморский портовый городок XIX века, на Матвеевской улице гостям представят искусство эпохи модерна, а в Зеленограде воссоздадут времена Алексея Михайловича Романова.

Средневековая трапеза и бурятские пельмени

По данным оргкомитета, в дни "Золотой осени" на 12 площадках будет организовано более 450 кулинарных мастер-классов и демонстраций от опытных поваров. Гостям покажут, как готовить "осенние" блюда из сезонных овощей, любимую еду жителей разных российских регионов и европейских стран, а также исторические блюда, например, угощения из средневековой трапезы или "хиты" столовых в колхозах и пионерских лагерях. Мастер-классы пройдут на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности (в Зеленограде), на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерной, на бульваре Дмитрия Донского и на Ореховом бульваре.

Например, на Красной площади в шале "Кухня регионов России" можно будет научиться готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху, кавказские пирожки с сыром, а на улице Профсоюзной в шале "Быт и население Дальнего Востока" гостям покажут, как готовить блюда бурятской кухни: буузы (бурятская разновидность пельменей), квашеную капусту с яблоками, хаан-чай.

Также посетители фестиваля под руководством опытных шеф-поваров сразятся в кулинарных битвах, им предстоит посоревноваться в приготовлении десертов из сезонных овощей и фруктов. Оценивать кулинарное мастерство конкурсантов будут зрители. Состязания пройдут в субботу, 5 октября, с 15:00 до 17:00, на площадках на площади Славы и на улице Митинской, а также 6 октября в это же время на улицах Городецкой, Святоозерской и на Ореховом бульваре. Также организаторы планируют 5 октября на площади Революции с 15:00 до 18:00 провести цветочное шоу, на котором флористы помогут командам гостей создать композиции из живых цветов, а зрители выберут, чьи букеты окажутся самыми красивыми.

Помимо этого, в программе мероприятия также будут более 30 бесплатных познавательных прогулок по историческим местам столицы, участникам покажут улицы и дворы старой Москвы, расскажут о привычках и предпочтениях живших там людей. Вместе с профессиональными гидами гости фестиваля посетят Никольскую, Варварку, Девичье поле, усадьбу Коломенское, сад "Эрмитаж" и другие места. Присоединиться к прогулке можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта "Гуляем по Москве".

Всего же культурная программа фестиваля "Золотая осень" будет включать ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных активностей. В рамках фестиваля запланировано более 1 тыс. мероприятий. Больше всего концертов и развлекательных программ запланировано на Красной площади, например, 4 октября в 17:00 там начнется выступление артистов Московской школы акробатики, а в 21:00 - шоу барабанов.

Товары из регионов

Как отметили в пресс-службе оргкомитета "Московских сезонов", на площадках фестиваля гостям предложат лучшие сезонные фермерские товары. Участники из регионов России планируют привезти на фестиваль свыше 250 т продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов. Кроме того, в этом году фестиваль поддержат многие столичные и федеральные торговые сети, в частности, участниками торговой программы станут "Азбука вкуса", "Ароматный мир", "Бахетле", "Вкусвилл", "Карусель", "Дикси", "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка". С 4 по 13 октября они будут проводить специальные акции, предоставляя скидки от 10 до 30% на ряд товаров.

На Красной площади развернется большой экомаркет, продукцию на котором представят производители из 43 регионов России. На площадке будет работать 56 торговых шале.

Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.