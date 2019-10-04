Москвичам предлагают оценить качество программы реновации на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москвичи смогут принять участие в голосовании по программе реновации жилищного фонда на портале "Активный гражданин". Участники проекта ответят на вопросы и решат, нужно ли вносить изменения в процесс реализации программы, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, с помощью которого москвичи смогут высказать свое мнение о программе реновации. Горожане решат, нужно ли вносить изменения в ход ее реализации", - говорится в сообщении.

Участникам проекта предлагают ответить на четыре вопроса. В первом необходимо оценить срок реализации программы, а во втором - указать, как они относятся к покупке квартиры в квартале реновации. В третьем нужно сделать прогноз, как повлияет программа на комфорт в районе. В последнем вопросе москвичам предстоит ответить, проживают ли они в доме, который вошел в программу реновации.

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. Сейчас к нему присоединились уже 2,6 млн человек. За пять лет с помощью сервиса провели более четырех тысяч голосований и реализовали свыше трех тысяч решений москвичей. Горожане определяют, какие улицы и дворы необходимо благоустроить, какую программу составить для столичных праздников, а также предлагают свои идеи по развитию города.