Московский планетарий подготовил лекции о космосе и астрономии в честь своего 90-летия

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе и астрономии в честь своего 90-летия, посетителям расскажут, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах и почему еще никому не удалось поймать падающую звезду. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Старейшему в России и одному из самых больших в мире Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. К юбилею подготовлен цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии. Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии расскажут о том, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах, сколько весит лунный грунт", - говорится в сообщении.

В специальную программу вошло шесть научно-познавательных лекций по астрономии. На пять из них вход свободный. Встречи пройдут с 6 октября по 11 ноября на двух площадках - в парке "Зарядье" и в Московском планетарии. На них потребуется регистрация, которую можно будет пройти накануне на официальных сайтах площадок в зависимости от места проведения мероприятий. Одновременно присутствовать на каждой лекции смогут около ста человек, отметили в пресс- службе Московского планетария.

Одна из встреч будет приурочена к редкому астрономическому событию - 11 ноября состоится прохождение планеты Меркурий по диску Солнца. В этот день астроном Вячеслав Авдеев расскажет о значении и уникальности этого явления. Кроме того, на лекции гости узнают, почему Меркурий называют самой быстрой планетой Солнечной системы, а также на каких планетах можно найти моря и океаны и, главное, есть ли в них жизнь.

Здание Московского планетария, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, относится к памятникам эпохи конструктивизма. Авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров. Сегодня под ним установлен проектор звездного неба последнего поколения. Благодаря этому уникальному оборудованию гости могут полюбоваться далекими планетами, звездами и созвездиями, а также посмотреть научно-популярные фильмы.

Ежедневно планетарий принимает до трех тысяч гостей, а в год его посещают около миллиона человек.