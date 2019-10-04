Пробки в Москве могут вырасти до девяти баллов в пятницу вечером

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует осложнение транспортной ситуации в пятницу вечером из-за непогоды и большого числа автомобилей. Ожидается, что пробки вырастут до восьми-девяти баллов.

"В течение дня в Москве возможны кратковременные дожди. Осложнит движение в городе и количество машин: традиционно по пятницам их больше, чем в другие будние дни. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности. Вместе с тем в городе еще не закончены строительные работы на основных магистралях. Мы ожидаем в вечерние часы пик загруженность дорог до восьми-девяти баллов", - сказали в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что основные осложнения будут наблюдаться на МКАД, Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, Волоколамском шоссе, Профсоюзной улице, Волгоградском и Ленинградском проспектах.

ЦОДД просит водителей быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. "Особенно мы обращаем внимание водителей-новичков, что если они не уверены в своих силах, то лучше пересесть на городской транспорт во избежание риска ДТП. В вечерний час рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы спрогнозировать время в пути. Поездки на личных авто стоит отложить на более позднее время - после 20 часов", - добавили в ЦОДД.