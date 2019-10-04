Арт-кафе откроется в прачечной Дома Наркомфина в Москве в начале 2020 года

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Арт-кафе с предметами искусства планируют открыть в отреставрированном здании прачечной Дома Наркомфина в Москве в течение трех-четырех месяцев. Об этом сообщила журналистам в пятницу директор проекта реставрации корпуса из компании Ikon Development Светлана Капранова.

"Сейчас мы занимаемся разработкой концепции - мы планируем сделать здесь арт-кафе, где можно будет не только поесть, но и созерцать предметы искусства и приобрести их. Планируем детально подойти к вопросу интерьеров, освещению. Думаю, нам понадобится еще три-четыре месяца, после чего будем готовы открыть двери здания для посетителей. В отличие от обычного расхода на жилье, которое строится по новому проекту, мы потратили на реставрацию в два раза больше, но это был для нас уникальный опыт", - сказала она.

Реставрация корпуса прачечной Дома Наркомфина, который является памятником конструктивизма, завершилась в октябре, работы заняли около года. До этого на протяжении последних десятилетий объект находился в запустении и пришел в аварийное состояние. В ходе работ специалисты воссоздали здание редакции 1932 года авторства Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Были укреплены несущие конструкции, демонтированы поздние пристройки, воссозданы исторические входы, деревянные раздвижные окна, двери и другие элементы.

Двухэтажное здание прачечной представляет собой прямоугольник, частично приподнятый на колоннах над уровнем земли, снаружи его стены окрашены в белый цвет, для оформления внутреннего пространства также использована светлая гамма - белый, серый и светло-голубой тона.

"Это здание особенное, его спроектировал Моисей Гинзбург, оно дало толчок развитию нового направления в развитии конструктивизма. Раньше в подвале дома располагалась котельная, на первом этаже была сушильня и сама прачечная, а на втором этаже - жилой корпус. При реставрации мы восстановили все перекрытия в том виде, который был в 1932 году, восстановили кровлю, по чертежам сделали водометы для сбора воды при дожде. Внутри здание облицовано штукатуркой и окрашено в соответствии с оформлением самого Дома Наркомфина", - сказал журналистам замдиректора по строительству проекта из компании Ikon Development Андрей Бурнаев.

Дух конструктивизма

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, прачечная Дома Наркомфина стала одним из номинантов на конкурсе "Московская реставрация - 2019", победитель которого станет известен в начале декабря.

"Около 15 лет объект находился в заброшенном состоянии, его сложно было узнать - прекрасная веранда была застроена, и мало что в его облике напоминало стильное конструктивистское здание конца 1920-х - начала 1930-х годов. Сейчас, когда реставрация завершена, мы видим восстановленное ленточное остекление, штукатуренные стены, раскрытую веранду, можем наконец прочувствовать дух конструктивизма", - сказал Емельянов.

По его словам, реставрация объекта была сделана полностью за счет частных средств. Все требования департамента к работам на памятнике архитектуры были выполнены. Емельянов добавил, что реставрацию самого жилого Дома Наркомфина планируется завершить до конца текущего года.

Психологический барьер

По мнению архитектора Алексея Гинзбурга - внука автора этого проекта, реставрация таких зданий, как прачечная Дома Наркомфина, показывает, что в России преодолен "психологический барьер" в отношении авангарда ХХ века, осознания его ценности.

"Понимание важности пласта этой культуры в нашей истории приходило нам постепенно, я помню, какое было отношение к этому 30 лет назад. Что касается самой реставрации, мы столкнулись с тем, что здание было очень сильно разрушено, нам практически пришлось собирать его из кусочков. Тем не менее мы нашли несколько подлинных кусочков, которые законсервировали, их можно потрогать руками, и это очень важно, чтобы в старом доме можно было почувствовать рукой ощущение времени", - сказал Гинзбург.

По его словам, утраченные элементы архитектуры были точно воссозданы в соответствии с историческими технологиями, применялись аутентичные материалы, особенное внимание было уделено воссозданию поверхностей - наливного пола, стен, лестницы.

"Технологии, по котором строились эти дома, фактически стали базой не только современной архитектуры, но и современного строительства. Нам важно было показать инновационность того времени, когда архитекторы создавали здание не для абстрактных строителей коммунизма, а для людей современной постиндустриальной эпохи, как мы с вами, этот пласт архитектуры абсолютно актуальный", - добавил Гинзбург.

Дом Наркомфина был построен в 1930 году для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР. Он находится на Новинском бульваре в центре Москвы. Прачечная является одним из четырех корпусов объекта.