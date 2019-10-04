Москвичи смогут оценить благоустройство городских парков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Голосование на тему благоустройства московских скверов и парков началось на портале "Активный гражданин". Пользователи смогут дать свою оценку 20 зонам отдыха, сообщила в пятницу пресс-служба проекта.

"Горожане оценят результаты благоустройства парков Москвы. В список вошли 20 зеленых зон, работы в которых завершились в этом году или прошли в 2017-2018 годах. Среди них: Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк "Академический", усадьбы Люблино и Михалково, парк "Сад будущего", зона отдыха "Левобережный", парк "Братеевская пойма", парк 50-летия Октября и другие", - говорится в сообщении.

Голосование состоит из двух вопросов: в первом пользователи выберут парк, который собираются оценить, а в следующем - смогут поставить оценку результатам его благоустройства. В пресс-службе добавили, что ежегодно в Москве благоустраивают и создают около 100 скверов и парков. Среди них есть и небольшие парки шаговой доступности, и большие зеленые территории.