Лимитированную карту "Тройка" к 112-летию московского такси начали продавать в метро

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лимитированная карта "Тройка", посвященная 112-летию московского такси, поступила в продажу в столичном метро. Об этом ТАСС сообщил замруководителя Департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

Он напомнил, что 4 октября московскому такси исполнилось 112 лет. "В честь этой даты выпущена лимитированная карта "Тройка", которую можно будет приобрести в Московском метрополитене", - сказал он.

По словам Пронина, в 2010 году перед командой правительства Москвы стояла задача возродить московское такси - сделать сервис востребованным, комфортным и безопасным для пассажиров. "Сегодня нет сомнений, что нам удалось это сделать. Вся сфера изменилась до неузнаваемости, московское такси стало самым доступным и надежным за всю его 112-летнюю историю. Впереди новый вызов - выйти на новый уровень и еще больше повысить безопасность поездок", - отметил собеседник агентства.

Самое раннее упоминание о такси в столице было опубликовано в газете "Голос Москвы" от 22 сентября (5 октября по новому стилю) 1907 года. Надпись гласила: "Вчера в Москве появился первый извозчик на автомобиле. Какой-то шофер привесил к своему небольшому "олдсмобилю" плакат "извозчик, такса по соглашению". Он разъезжал по улицам, останавливался на углах и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков". Спустя шесть лет, к 1913 году, в Москве насчитывалось уже 224 таксомотора.

С 2013 года в Москве начали появляться официальные такси отличительного желтого цвета, а с 1 июля 2018 года уже 100% такси в Москве имеют этот цвет и являются широко узнаваемым символом города. Пронин добавил, что на сегодняшний день московский рынок такси - один из самых больших в мире. Более 50 тыс. человек имеют действующие разрешения на таксомоторную деятельность. Ежедневно такси перевозят более 890 тыс. пассажиров (324,9 млн. пассажиров в год).

Среднее время подачи автомобиля такси в рабочий день составляет около 5 минут - данный показатель является одним из лучших для мировых столиц. В настоящее время таксомоторную деятельность в Москве осуществляют более 1 тыс. юридических лиц и более 6,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. За последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и составляет 2,7 года.