Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 5 и 6 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расписание движения электропоездов, курсирующих на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), изменится 5 и 6 октября в связи с проведением работ на станции "Реутово", также в выходные не будет осуществляться движения пригородных поездов от и до станции "Балашиха". Об этом в пятницу сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"5 и 6 октября на станции "Реутово" будут проводиться работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим в выходные изменяется расписание Горьковского направления. В субботу и воскресенье корректируется время отправления и прибытия ряда поездов, режим остановок. Также маршруты следования некоторых электропоездов скорректированы. Обращаем внимание, что с 11:25 5 октября до 21:25 мин 6 октября нет движения пригородных поездов от/до станции "Балашиха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выходные на участке Балашиха - Реутово будут курсировать компенсационные автобусы. Для проезда пассажиру будет необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.