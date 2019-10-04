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Остановка поездов на красной ветке метро произошла из-за проникшего в тоннель пассажира

Движение поездов уже восстановили

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы останавливалось из-за проникновения пассажира в тоннель. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"На центральном участке Сокольнической линии было остановлено движение из-за проникновения пассажира в тоннель. Остановка движения в таких случаях обязательна. Это мера безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение на участке восстановлено и вводится в график.

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