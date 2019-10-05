{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Сила ветра составит до 8 м/с

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.

Теги
Россия
Театры кукол из 11 стран примут участие в Фестивале имени Образцова в Москве
Всего они представят 19 спектаклей
Читать полностью